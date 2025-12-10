Logo Tgcom24
Cronaca
fiumi di stupefacenti

Blitz contro clan mafiosi e narcotraffico, 50 misure cautelari

I boss annotavano i proventi in un libro mastro e gestivano scrupolosamente il fondo cassa

di Massimiliano Di Dio
10 Dic 2025 - 13:53
01:39 

Ci sono i vecchi e i nuovi boss, del mandamento mafioso della Noce a Palermo. Sempre pronti a fare affari con estorsioni e droga. C'è una rete di narcotraffico che univa una gang locale a un noto camorrista con fiumi di stupefacenti che dalla Campania raggiungevano il capoluogo siciliano e Catania. E infine ancora mafia e cocaina, hashish e marijuana a Brancaccio, altro storico rione della città lì per fare breccia gli spacciatori facevano sconti e usavano un profilo Telegram con il volto di Al Pacino nel ruolo di Tony Montana in "Scarface", mentre i boss annotavano i proventi in un libro mastro e gestivano scrupolosamente il fondo cassa
50 le misure restrittive, tra carcere, arresti domiciliari e fermi, eseguita dalla polizia e dalla direzione distrettuale antimafia. 

     

  

 
 