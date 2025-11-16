Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Con amici, compagni e non solo

Bimbo ucciso a Muggia (Trieste), la fiaccolata per Giovanni

Almeno un migliaio le persone che hanno voluto partecipare al dolore del padre del piccolo, Paolo Trame

di Gaia Padovan
16 Nov 2025 - 21:47
01:40 

Gli amici di Giovanni, i compagni di scuola, quelli di calcio e di catechismo, tante famiglie, nonni e nipoti. Chi ha portato un fiore, chi un peluche davanti all'appartamento dell'orrore di piazza Marconi in cui è stato ucciso con un fendente nel bagno della sua casa, forse nel tentativo di nascondersi, dalla madre Olena. Almeno un migliaio le persone che hanno voluto partecipare al dolore del padre del piccolo, Paolo Trame, e alla veglia nel Duomo di Muggia, in provincia di Trieste, voluta da don Andrea Destradi.

trieste
video evidenza