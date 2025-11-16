Bimbo ucciso a Muggia (Trieste), la fiaccolata per Giovanni

Gli amici di Giovanni, i compagni di scuola, quelli di calcio e di catechismo, tante famiglie, nonni e nipoti. Chi ha portato un fiore, chi un peluche davanti all'appartamento dell'orrore di piazza Marconi in cui è stato ucciso con un fendente nel bagno della sua casa, forse nel tentativo di nascondersi, dalla madre Olena. Almeno un migliaio le persone che hanno voluto partecipare al dolore del padre del piccolo, Paolo Trame, e alla veglia nel Duomo di Muggia, in provincia di Trieste, voluta da don Andrea Destradi.