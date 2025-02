Bimba uccisa ad Acerra, l'esperto cinofilo: "Episodio predatorio, per gestire i pitbull ci vuole preparazione"

"Si tratta di un episodio predatorio, tipico dei cani di questo genere. Sono cani molto particolari per la cui gestione è necessaria una cultura e una preparazione veramente elevata e non tutti sono in grado di gestirli. Soprattutto in presenza di bambini, anziani o in condizioni non completamente controllate, non ci si può affidare completamente alla natura del cane e neanche in ambiente domestico". Così Clemente Grosso, membro del consiglio direttivo dell'Ente Nazionale Cinofila Italiana, spiega a Tgcom24 i rischi per i padroni dei cani pitbull, come quello che ad Acerra, in provincia di Napoli, ha aggredito e ucciso una bambina di 9 mesi nel sonno.