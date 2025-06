Bimba rapita dalla madre 11 anni fa, il padre: "Non ho mai perso la speranza di rivederla"

"Non la vedo da 11 anni, ma non ho mai perso la speranza", racconta il padre della bambina scomparsa nel 2014. Allora aveva solo 3 anni. Oggi è stata finalmente ritrovata a Valencia, in Spagna, dove viveva isolata in un’abitazione con la madre, il nuovo compagno e altri familiari. Nessun documento, mai andata a scuola, nascosta con una falsa identità. "Era segregata, come un fantasma", dice ancora il padre, che ha denunciato per anni la sua scomparsa. Ora la madre, il compagno, la nonna e un parente sono accusati di sequestro di persona aggravato e sottrazione internazionale di minore. "So che è in una casa protetta, ma ancora non so dove. L’ultima immagine che ho di lei è io che le do un pupazzo e lei che mi tende le mani".