Bimba e donna trovate morte, sopralluoghi a villa Pamphili

Proseguono le indagini a Villa Pamphili, dove venerdì scorso sono stati trovati i corpi senza vita di una donna sui 40 anni e di una bambina di circa sei mesi. Gli investigatori sono tornati sul luogo, nella zona del parco che affaccia su via Vitellia, per cercare nuove tracce utili. Ieri sera sono state anticipate le autopsie: sul corpo della donna non ci sarebbero segni evidenti di violenza, ma si ipotizza un’intossicazione. La piccola presenta invece traumi su braccia e gambe. Si indaga per duplice omicidio aggravato. Gli inquirenti cercano un uomo visto con un fagotto in braccio e attendono gli esiti del Dna per accertare il legame tra le due vittime.