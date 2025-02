Biella, scarcerato perché obeso: torna in carcere l'omicida di Erica Preti

Dimitri Fricano torna in carcere. L'uomo residente a Biella nell'agosto del 2017 uccise la sua ragazza Erika Preti mentre erano in vacanza in Sardegna. Solo una volta rientrato a Biella l'uomo aveva confessato l'omicidio. Da un anno e due mesi era ai domiciliai per le gravi condizioni di salute, arrivando a pesare fino a 200 chili. In questo lasso di tempo era in cura all'ospedale di Ponderano. Il Tribunale di sorveglianza ha però rigettato la richiesta ai domiciliari presentata dal suo avvocato Elena Chiastellaro. La motivazione è che ci sono strutture adatte a accogliere Fricano con i suoi problemi di salute.