Bergamo, un tir si ribalta nel campo: grave un camionista

Il mezzo pesante è uscito di strada sulla Bergamo-Lecco e si è ribaltato nella scarpata sottostante
Un tir che trasportava bottiglie d'acqua ha sbandato, rotolando fuori strada nel campo sottostante sulla Bergamo-Lecco, a Cisano Bergamasco. Dalle prime informazioni, non risultano altri veicoli coinvolti. Il camionista, un 51enne, è stato portato in elisoccorso al Papa Giovanni XXIII in gravi condizioni. In corso le indagini dei carabinieri, anche per capire che cosa ha provocato l'uscita di strada.