Bergamo, sparò al ladro: "Fu legittima difesa"

Da quella notte dello scorso 27 aprile ha perso 10 chili e non riesce più a dormire, lo shock della rapina lo ha segnato ma ha avuto ragione: l'86enne ex maresciallo della guardia di finanza non ha mai dubitato che il suo caso sarebbe stato archiviato. E così è: fu legittima difesa, il verdetto del giudice. Domenico Scarcella era stato svegliato dagli scossoni dei due rapinatori che gli chiedevano soldi, era al buio nella sua villetta di Longuelo, provincia di Bergamo, si era addormentato con la tv accesa. Da sotto il cuscino ha preso la sua p38 legalmente detenuta e ha sparato un colpo in aria. "Per spaventare" ha sempre sostenuto, ma il proiettile ha ferito al collo uno dei rapinatori, due albanesi di 26 e 27 anni. I malviventi erano stati catturati il giorno dopo e condannati per rapina con pene dai 5 anni e otto mesi ai 7 anni e mezzo. Scarcella inizialmente era stato indagato per tentato omicidio, al termine delle indagini sia l'accusa che il giudice si trovarono d'accordo, si trattò di legittima difesa domiciliare, introdotta nel 2019 dalla riforma Salvini.