Bergamo, manifestazione contro il degrado

Tende, sacchi a pelo, coperte, sporcizia e degrado. A Bergamo, all'alba, davanti al convento dei Frati Cappuccini ci sono ancora i segni di una notte passata all'addiaccio. Da quando è stata sgomberata la stazione delle autolinee, i clochard si sono spostati a dormire per strada nelle vie limitrofe, a cinque minuti dal centro città, tra schiamazzi, alcol e coltelli. Senza servizi igienici, senza niente. La gente è esasperata. La situazione è sempre più difficile.