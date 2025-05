Una discussione per motivi legati al calcio, le urla, sempre più violente, le botte, fino a quei fendenti mortali. È finita nel sangue una rissa fra gruppi rivali di Bergamo. La lite, la notte scorsa, in via dei Ghirardelli, a poche centinaia di metri dallo stadio, nella quale ha perso la vita Riccardo Claris, 26 anni, originario della Val Brembana.