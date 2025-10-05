Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Le voci

Bereguardo (Pavia), animalisti contro il palio degli asini

La gara, giunta alla sua 98esima edizione, affonda le radici nella tradizione contadina

di Paola Miglio
05 Ott 2025 - 21:43
01:26 

Otto asini partecipano al Palio di Bereguardo (Pavia). La gara, giunta alla sua 98esima edizione, affonda le radici nella tradizione contadina. Un'usanza che, però, non piace agli animalisti.

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri