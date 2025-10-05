Bereguardo (Pavia), animalisti contro il palio degli asini

La gara, giunta alla sua 98esima edizione, affonda le radici nella tradizione contadinadi Paola Miglio
Otto asini partecipano al Palio di Bereguardo (Pavia). La gara, giunta alla sua 98esima edizione, affonda le radici nella tradizione contadina. Un'usanza che, però, non piace agli animalisti.
