Benevento, il gip: "Ocone potrebbe uccidere anche l'altro figlio"

Quella mattina con un masso di 5 o 7 chili trovato in giardino ha colpito più volte nel sonno la moglie Elisabetta di 49 anni, poi Antonia 16 anni e poi ancora Cosimo, 15. "Non volevo che i miei figli restassero da soli essendomi reso conto che avevo ucciso mia moglie", ha aggiunto. Poi li ha caricati in macchina e si è dato alla fuga per 13 ore; quando i carabinieri lo hanno trovato aveva tentato di tagliarsi le vene. Con sua moglie i litigi erano continui, perché lui sembra si rifiutasse di prendere i medicinali contro la psicosi cronica, di cui soffre.