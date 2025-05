Bayesian, uno dei sommozzatori impegnati nel recupero del relitto: "Bisogna avere coraggio, lucidità e tante ore di addestramento"

"Per scendere a queste profondità bisogna avere tanto coraggio, ma anche tanta lucidità e soprattutto tante ore di addestramento". Si chiama Francesco Costantino ed è un istruttore subacqueo per sommozzatori. È tra i pochi in grado di spingersi a grandi profondità, come quelle dove giace il Bayesian, lo yacht di lusso affondato lo scorso 19 agosto nelle acque di Porticello, causando la morte di sette persone, tra queste il magnate britannico Mike Linch. Parecchie le difficoltà per chi opera al recupero di un relitto adagiato a 50 metri di profondità.