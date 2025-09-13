Basta scommesse a burraco e scopone: il circolo di Posillipo mette al bando i giochi con le carte

Consentiti solo il bridge e tornei il cui ricavato sarà dato in beneficenzadi Bruna Varriale
Niente più tavoli con il panno verde allo storico circolo Posillipo di Napoli. L'ultima delibera del consiglio ha messo al bando il gioco delle carte: vietati il burraco, lo scopone, il tressette, ad eccezione dei tornei organizzati direttamente dal circolo il cui ricavato sarà dato in beneficenza. E così, stigmatizzando il gioco in quanto non in linea con i valori sportivi che sono la bandiera del Posillipo, sono già stati ritirati fiches, blocchetti e ovviamente ogni mazzo di carte. "Faremo dei tornei di bridge. Con il gioco i circoli hanno vissuto sempre momenti complicati, è facile che le cose diventino difficili da sostenere", dice il presidente del circolo.
Commenti (0)