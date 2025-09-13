Logo Tgcom24
NON IN LINEA CON I VALORI SPORTIVI

Basta scommesse a burraco e scopone: il circolo di Posillipo mette al bando i giochi con le carte

Consentiti solo il bridge e tornei il cui ricavato sarà dato in beneficenza

di Bruna Varriale
13 Set 2025 - 21:37
01:34 

Niente più tavoli con il panno verde allo storico circolo Posillipo di Napoli. L'ultima delibera del consiglio ha messo al bando il gioco delle carte: vietati il burraco, lo scopone, il tressette, ad eccezione dei tornei organizzati direttamente dal circolo il cui ricavato sarà dato in beneficenza. E così, stigmatizzando il gioco in quanto non in linea con i valori sportivi che sono la bandiera del Posillipo, sono già stati ritirati fiches, blocchetti e ovviamente ogni mazzo di carte. "Faremo dei tornei di bridge. Con il gioco i circoli hanno vissuto sempre momenti complicati, è facile che le cose diventino difficili da sostenere", dice il presidente del circolo.

