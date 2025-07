Basta granchi nei secchielli: si rischiano multe salatissime

Prendere i granchi, per poi tenerli immersi nel secchiello, in acqua di mare ma che stando al sole diventa presto troppo calda, non è un gioco innocuo: per il crostaceo è una vera e propria tortura. Di quelle vietate persino dal codice penale: un comportamento che, se si applicasse la legge, porterebbe anche a multe salatissime che vanno dai 5.000 ai 30mila euro.