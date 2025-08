Bari, tre ciclisti travolti e uccisi da un'auto

Travolti da un'auto in corsa mentre pedalavano sulla provinciale 231 in direzione Sud, all'altezza di Terlizzi, in provincia di Bari. E' accaduto a un gruppo di ciclisti esperto. Per tre di loro non c'è stato nulla da fare, hanno perso la vita nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi. Un quarto ciclista è in gravi condizioni ed è stato trasportato all'ospedale di Bari.