Bari, operata al fegato da un robot: primo intervento in Italia

Per la prima volta in Italia è stato eseguito un intervento chirurgico al fegato, una complessa resezione epatica, utilizzando il sistema robotico Da Vinci Single Port. L'operazione è stata compiuta su una donna di 50 anni nell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari) dall'equipe di Chirurgia epatobiliopancreatica, mininvasiva e robotica, guidata dal professor Riccardo Memeo. "Questo corona un percorso che ha sempre caratterizzato il Miulli. Noi siamo stati precursori, negli anni 90 abbiamo i primi esempi di robot per la chirurgia urologica" è il commento del direttore sanitario Vitangelo Dattoli.