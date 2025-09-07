Bari, monolocale di 12 metri quadrati in vendita a 50mila euro

Situato al secondo piano, senza ascensore, in una zona abbastanza centrale della cittàdi Michela Pagano
Dotato di ogni comfort, completo e con prospettive di rendita. È l'annuncio immobiliare di un monolocale a Bari, di soli 12 metri quadrati, in vendita a 50mila euro, più di 4mila al metro quadro. Secondo piano, senza ascensore, situato in una zona abbastanza centrale. "Molte volte è difficile fare una valutazione al metro quadro per questi immobili così piccoli, per cui ci basiamo sulle richieste. La difficoltà che molto spesso noi agenti troviamo è proprio quella di far capire ai proprietari qual è il vero valore", spiega l'agente immobiliare.
L'annuncio - pubblicato a gennaio, in un periodo particolarmente fertile per B&B e case vacanze - attualmente non ha riscosso molto successo, più che per il prezzo, per la metratura. "Probabilmente data la tipologia l'immobile non si presta all'utilizzo di struttura ricettiva. Questo mi fa pensare che il motivo per cui è sul mercato da diverso tempo è legato proprio a questo fattore", dice l'agente.
