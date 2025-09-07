Bari, monolocale di 12 metri quadrati in vendita a 50mila euro

Dotato di ogni comfort, completo e con prospettive di rendita. È l'annuncio immobiliare di un monolocale a Bari, di soli 12 metri quadrati, in vendita a 50mila euro, più di 4mila al metro quadro. Secondo piano, senza ascensore, situato in una zona abbastanza centrale. "Molte volte è difficile fare una valutazione al metro quadro per questi immobili così piccoli, per cui ci basiamo sulle richieste. La difficoltà che molto spesso noi agenti troviamo è proprio quella di far capire ai proprietari qual è il vero valore", spiega l'agente immobiliare.