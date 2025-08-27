Bari, maxi-rissa tra immigrati

Caos a Bari, teatro di una maxirissa con 50 immigrati. Gli scontri tra piazza Moro e piazza Umberto. "L'ennesimo episodio di violenza in piazza Cesare Battisti, a sole 24 ore dall'episodio di piazza Umberto, è la testimonianza di quello che diciamo da tempo: c'è una emergenza legata alla droga, che purtroppo crea tensione e violenza ai danni delle persone e rende le piazze insicure". Questo il commento del sindaco Vito Leccese, all'indomani della rissa fra due gruppi di cittadini stranieri avvenuta nella piazza antistante uno degli ingressi dell'università Aldo Moro. La sera prima un altro episodio simile era avvenuto in piazza Umberto, vicino alla stazione centrale del capoluogo pugliese. Per questo il prefetto Francesco Russo ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica monotematico sul tema della sicurezza.