Bari, donna travolta da un'auto pirata: indagato un prete

Il prete è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso ed è già stato ascoltato dal pm in presenza del suo avvocato. Secondo le prime ricostruzioni le telecamere di una stazione di servizio vicina al luogo dell'incidente avrebbero ripreso l'auto dell'uomo impattare con la moto della giovane e poi fuggire via. In un primo momento si era parlato di un incidente autonomo della sola moto, senza altri veicoli coinvolti, ma con il passare delle ore le indagini dei carabinieri hanno portato alla nuova pista. La procura ha disposto l'autopsia per capire se la giovane si sarebbe potuta salvare con soccorsi tempestivi.