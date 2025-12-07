Banda del buco nel Napoletano: scoperto un tunnel sotto una banca

Un tunnel sotterraneo completo di illuminazione e pronto per essere utilizzato per svaligiare le cassette di sicurezza della banca è stato scoperto dai carabinieri a Pomigliano D'Arco, nel Napoletano. I militari sono stati chiamati per un intervento in un istituto bancario e durante il sopralluogo hanno individuato un foro nel locale che ospita le cassette di sicurezza. I successivi accertamenti hanno portato alla luce il tunnel, che era perfettamente agibile e dotato anche di illuminazione. Sono in corso le indagini per risalire agli autori dell'opera.