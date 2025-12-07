Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A POMIGLIANO D'ARCO

Banda del buco nel Napoletano: scoperto un tunnel sotto una banca

Lo scavo era già stato attrezzato, pronto per essere percorso per tentare un furto

07 Dic 2025 - 17:21
05:04 

Un tunnel sotterraneo completo di illuminazione e pronto per essere utilizzato per svaligiare le cassette di sicurezza della banca è stato scoperto dai carabinieri a Pomigliano D'Arco, nel Napoletano. I militari sono stati chiamati per un intervento in un istituto bancario e durante il sopralluogo hanno individuato un foro nel locale che ospita le cassette di sicurezza. I successivi accertamenti hanno portato alla luce il tunnel, che era perfettamente agibile e dotato anche di illuminazione. Sono in corso le indagini per risalire agli autori dell'opera.

napoli
video evidenza