Cronaca
IL CASO

Bambini tolti alla famiglia nel bosco, un documento della scuola smonterebbe una motivazione del tribunale

"L'istituto comprensivo di Palmoli, il 12 ottobre, aveva autorizzato la famiglia ad avvalersi della scuola parentale

di Ilaria Liberatore
23 Nov 2025 - 13:22
01:32 

Ci sarebbe un documento che smonterebbe almeno una delle motivazioni che hanno portato il Tribunale per i minorenni de L'Aquila ad allontanare i bambini dalla casa nel bosco, dove vivevano con i loro genitori: quella della mancata scolarizzazione. L'istituto comprensivo di Palmoli, il 12 ottobre, aveva autorizzato la famiglia ad avvalersi della scuola parentale, e aveva ratificato l’idoneità della figlia maggiore. Ma il documento, inviato ai servizi sociali il 3 novembre - 10 giorni prima dell'allontanamento dei bambini - non sarebbe stato trasmesso al tribunale. "Quel documento confuta tutta questa tesi. Non è possibile che ci sia superficialità in un caso simile. Questo caso è stato trattato con superficialità" dichiara Giovanni Angelucci, legale della famiglia.