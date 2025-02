Baby sitter scomparsa, un video incastra il compagno

Un video in cui è ripreso dalle telecamere del condominio dove abitava con la compagna, scomparsa da giovedì, nel quale lo si vede portare una grossa valigia fuori dall'edificio alla periferia di Milano. E' questo l'elemento nuovo che per gli inquirenti incastrerebbe Pablo Heriberto Gonzales, 48 anni. L'uomo, è indagato per omicidio volontario e soppressione di cadavere. Secondo gli investigatori, sarebbe stato lui ad uccideree Johanna Quintanilla Valle, babysitter 40enne originaria del Salvador.