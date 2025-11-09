Logo Tgcom24
Cronaca
ha colpito nella notte di Halloween

Baby gang semina il terrore a Tivoli

Tre uomini le vittime nella notte di Halloween

di Alessio Campana
09 Nov 2025 - 19:00
01:36 

Calci e pugni. È un pestaggio in piena regola quello che tre uomini hanno raccontato di aver subito nella notte di Halloween a Tivoli, alle porte di Roma, nella centralissima piazza Santa Croce. Un'aggressione che, secondo la loro testimonianza, sarebbe avvenuta all’improvviso, senza un perché, in un vicolo cieco vicino alla casa di uno dei tre. I primi a soccorrerli, a tarda notte, sono stati due baristi. Sul caso indagano i carabinieri. La zona è da tempo teatro di scorribande di un gruppo di ragazzi. Anche adolescenti.

