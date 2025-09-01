Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
EMERGE DAL RAPPORTO "STATE OF CYBERSECURITY"

Aziende italiane nel mirino degli hacker

Nei primi sei mesi del 2025 i tentativi di attacco informatico contro le imprese del Paese, sia pubbliche che private, hanno registrato un incremento del 14%

di Silvia Longo
01 Set 2025 - 12:43
01:15 

Gli hacker puntano le aziende italiane. Nei primi sei mesi del 2025 i tentativi di attacco informatico contro le imprese del Paese, sia pubbliche che private, hanno registrato un incremento del 14%.
E’ il dato che emerge dal rapporto “State of Cyberscurity” commissionato da Aused, l’Associazione di utenti dei sistemi e delle tecnologie dell'informazione. L’indagine ha coinvolto un campione di 200 grandi aziende italiane e ha monitorato 1 milione e 200 mila asset.

hacker
italia
aziende

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri