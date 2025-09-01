Aziende italiane nel mirino degli hacker

Gli hacker puntano le aziende italiane. Nei primi sei mesi del 2025 i tentativi di attacco informatico contro le imprese del Paese, sia pubbliche che private, hanno registrato un incremento del 14%.

E’ il dato che emerge dal rapporto “State of Cyberscurity” commissionato da Aused, l’Associazione di utenti dei sistemi e delle tecnologie dell'informazione. L’indagine ha coinvolto un campione di 200 grandi aziende italiane e ha monitorato 1 milione e 200 mila asset.