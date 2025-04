Azienda di San Giuliano Milanese assaltata con una ruspa

Un gruppo composto da almeno otto persone ha tentato di entrare in un'azienda di logistica a San Giuliano Milanese utilizzando una ruspa, con la quale è stato divelto il recinto dell'azienda. Per assicurarsi la fuga, il commando aveva prima collocato tre veicoli rubati in viale Tolstoj, al fine di ostruire la strada alle forze dell'ordine. Solo quando i vigilantes hanno esploso colpi d'arma da fuoco in aria, i rapinatori hanno deciso di desistere e scappare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di San Giuliano. Le indagini sono in corso, al momento non risultano feriti.