Autovelox, caos multe: due sentenze opposte della Cassazione in 12 giorni

Due pronunce della Cassazione in meno di due settimane riaccendono il caos sulle multe da autovelox. Il 14 maggio, la Suprema Corte ha confermato che le sanzioni vanno annullate se i dispositivi non sono omologati, come previsto dal Codice della Strada. Il 26 maggio, però, un’altra ordinanza stabilisce che serve anche una querela di falso se il verbale riporta una dichiarazione di omologazione. Le forze dell’ordine chiedono chiarezza, mentre associazioni e consumatori temono valanghe di ricorsi e denunce. La giustizia rischia la paralisi.