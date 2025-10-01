Logo Tgcom24
Autovelox, al via il censimento nazionale

E' entrato "in funzione l'archivio centralizzato predisposto dal Ministero dei Trasporti

di Simone Cerrano
01 Ott 2025 - 12:49
01:28 

Entro il 30 novembre tutti gli autovelox d’Italia dovranno essere registrati sulla piattaforma telematica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

