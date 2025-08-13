Auto pirata a Milano, trovati grazie alle magliette riconosciute nei filmati

Indossavano tutti la stessa t-shirt, nera con stampa gialla. La stessa maglietta con la quale erano stati ripresi qualche giorno prima in un centro commerciale. I bambini che erano nell'auto che ha travolto e ucciso a Milano Cecilia de Astis, pensionata 71enne, sono stati riconosciuti da questo particolare. Il 13enne, che lunedì mattina era al volante dell'auto pirata, e gli altri due maschietti di 12 e 11 anni sfoggiavano lo stesso personaggio dei cartoni animati. Insieme a loro una bambina di 11 anni. Agli agenti della polizia locale è bastato confrontare le riprese delle telecamere nella zona del quartier Gratosoglio. La targa di una roulotte sulla quale i bambini erano saliti ha portato gli investigatori fino al campo rom.