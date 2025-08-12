Auto pirata a Milano, fermati in un campo Rom i quattro minori a bordo

Quattro bambini. C'erano loro nell'auto pirata che nella mattinata di lunedì 11 agosto, a Milano, ha travolto e ucciso Cecilia De Astis, pensionata di 71 anni. Gli agenti della polizia locale li hanno prima individuati grazie alle telecamere e poi fermati in un campo Rom abusivo non distante dal luogo dell'incidente. Sono tre maschi e una femmina: 13 anni il più grande che era alla guida dell'auto, con targa francese, risultata rubata; 12 anni un altro dei minori; gli ultimi due soltanto 11 anni. Vista la giovane età, nessuno di loro è imputabile.