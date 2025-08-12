Logo Tgcom24
Cronaca
TUTTI SOTTO I 14 ANNI

Auto pirata a Milano, fermati in un campo Rom i quattro minori a bordo

Il gruppo era a bordo della vettura che ha travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis. Vista la giovane età, nessuno di loro è imputabile

di Roberta Fiorentini
12 Ago 2025 - 12:58
Quattro bambini. C'erano loro nell'auto pirata che nella mattinata di lunedì 11 agosto, a Milano, ha travolto e ucciso Cecilia De Astis, pensionata di 71 anni. Gli agenti della polizia locale li hanno prima individuati grazie alle telecamere e poi fermati in un campo Rom abusivo non distante dal luogo dell'incidente. Sono tre maschi e una femmina: 13 anni il più grande che era alla guida dell'auto, con targa francese, risultata rubata; 12 anni un altro dei minori; gli ultimi due soltanto 11 anni. Vista la giovane età, nessuno di loro è imputabile.

