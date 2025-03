Attivisti assolti, tre sentenze diverse fanno discutere

Tutti assolti in tre diverse sentenze pronunciate a poca distanza l'una dall'altra. Nel primo caso sono stati perdonati per la particolare tenuità del fatto e questa è la motivazione con cui sono stati prosciolti tutti gli undici studenti del movimento.



Tende in piazza che il 16 settembre 2023 avevano occupato l'ex cinema Splendor di viale Gran Sasso a Milano, per protestare contro il caro affitti. La decisione del giudice Carmela Clemente precede di poche ore un'altra soluzione, quella dei tre attivisti del movimento Extinction Rebellion che il 30 novembre del 2000 e 22 lanciarono alcuni secchi di vernice verde sull'ingresso della sede RAI di corso Sempione per manifestare contro il cambiamento climatico.



I danni sono stati lievissimi la vernice è stata pulita con estrema facilità, non vanno condannati questa la posizione della Procura che ha voluto valorizzare il percorso di giustizia riparativa intrapreso dai ragazzi, che ha permesso tutto a tutti.