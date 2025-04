Atterra con l'elicottero sulla pista a Campiglio, multato imprenditore

Un imprenditore bresciano è atterrato con il suo elicottero in una zona vietata sopra i 1600 metri a Madonna di Campiglio per concedersi qualche discesa sugli sci. Subito individuato dai carabinieri sciatori, ha ammesso l’atterraggio non autorizzato giustificandosi con la fretta. È stato multato di 2.000 euro e ora rischia la revoca del brevetto di volo, mentre l’Enac ha avviato un’indagine. L’episodio riaccende l’attenzione sul rispetto delle norme ambientali e sulla sicurezza in quota, soprattutto alla luce di un incidente analogo che lo vide coinvolto nel 2020.