Asti, paesini presi di mira dai ladri

Agiscono sempre nelle stesse ore e sempre con le stesse modalità

di Silvia Vada
20 Nov 2025 - 20:54
01:31 

Le colline dei ladri. Così sono già state ribattezzate alcuni paesini dell'Alto Astigiano presi di mira negli ultimi venti giorni. Agiscono sempre nelle stesse ore e sempre con le stesse modalità.

