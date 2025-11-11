Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
LA BANDA

Assalto ai bancomat con esplosivo, sei arresti tra Cremona e Foggia

Il blitz, conclusosi nella mattinata di giovedì 6 novembre, è stato affidato ai militari della città lombarda

11 Nov 2025 - 11:15
00:20 

I carabinieri hanno arrestato sei persone tra i 40 e i 61 anni, tra le province di Cremona e Foggia, accusati di aver preso parte a una banda che avrebbe progettato furti in aziende e assaltato vari bancomat in tutto il Nord Italia. Il blitz si è concluso nella mattinata di giovedì 6 novembre ed è stato affidato ai militari del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Cremona, coadiuvati dai colleghi di Foggia, Pescara, Mantova, Cremona con supporto cinofili. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati telefoni, sim card, radio ricetrasmittenti, due jammer e un manufatto esplosivo.

bancomat
video evidenza
cremona
foggia