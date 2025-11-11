Assalto ai bancomat con esplosivo, sei arresti tra Cremona e Foggia

I carabinieri hanno arrestato sei persone tra i 40 e i 61 anni, tra le province di Cremona e Foggia, accusati di aver preso parte a una banda che avrebbe progettato furti in aziende e assaltato vari bancomat in tutto il Nord Italia. Il blitz si è concluso nella mattinata di giovedì 6 novembre ed è stato affidato ai militari del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Cremona, coadiuvati dai colleghi di Foggia, Pescara, Mantova, Cremona con supporto cinofili. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati telefoni, sim card, radio ricetrasmittenti, due jammer e un manufatto esplosivo.