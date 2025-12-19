Assalti ai bancomat, 27 colpi in due mesi in Puglia

L'ultimo colpo a Brindisi. I rapinatori hanno sventrato il bancomat di una filiale bancaria facendolo esplodere, ma qualcosa è andato storto e così sono dovuti scappare senza bottino, lasciando dietro di sé un'auto rubata, usata per la fuga, poi incendiata per far perdere le loro tracce. Questo è il ventisettesimo colpo in Puglia in soli due mesi col cosiddetto metodo della marmotta. Si introduce l'esplosivo nelle fessure di bancomat e banco posta e si fa esplodere la carica in stile Far West. La provincia di Foggia è prateria privilegiata per colpire.