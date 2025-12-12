Assaltato un portavalori in Puglia: 300mila euro il bottino

Colpi di fucile e bombe; ancora un assalto a un furgone portavalori, ancora una volta in Puglia, nel foggiano. Questa volta è accaduto sulla statale che collega Foggia a Candela, nella zona di Ascoli Satriano, come mostrano queste immagini della Gazzetta del Mezzogiorno. Un commando armato, stando a quanto riferito dai testimoni composto da 8 persone, ha preso di mira il mezzo proveniente da Avellino ed è riuscito a sottrarre circa 300mila euro. Ecco cosa rimane del blindato dopo l’esplosione del portellone posteriore. L'azione è scattata appena dopo il tramonto; i malviventi avrebbero piazzato un camion di traverso sulla carreggiata, costringendo il furgone - con a bordo due guardie giurate - a fermarsi lungo la corsia d'emergenza. Nessuno è rimasto ferito e al momento i responsabili sono in fuga. L'ennesimo episodio di criminalità sulle strade pugliesi. L'ultimo è avvenuto lo scorso 24 novembre nel nord barese. Almeno 5 persone armate di fucili e kalashnikov hanno assaltato un furgone blindato; la dinamica sempre la stessa: auto di traverso per bloccare la corsa, chiodi sull’asfalto per ostacolare l'intervento delle forze dell’ordine e poi un ordigno per far esplodere il portellone e rubare i soldi. Il bottino resta ancora da quantificare.