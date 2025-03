Marsala, aspetta i risultati dell’esame istologico per 4 mesi. Ma l’esito arriva 10 giorni dopo il suo decesso per un infarto. E la storia di un infermiere siciliano di 74 anni. "Chi deve fare una terapia non puo' attendere, è una vergogna", denuncia il fratello. 3000 i casi da processare a luglio nel trapanese, ad oggi 200 malati aspettano il referto. E in procura piovono denunce.