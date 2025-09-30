Arrivati a Roma sette bambini da Gaza a bordo di un C-130

"Continua il nostro lavoro per cercare di fare arrivare in Italia il maggior numero possibile di persone da Gaza. Andiamo avanti nella speranza che poi tutto questo a breve non serva più di tanto se si arriva al cessate il fuoco", ha detto il vicepremier Tajani. "Mi auguro - ha aggiunto - che si possa trovare un accordo sulla proposta statunitense che prevede, appunto, il cessate il fuoco, che prevede che Israele non occupi parte della Cisgiordania. Questo significa che si va nella direzione giusta per poi costruire uno Stato palestinese che conviva con Israele con una fase intermedia con una missione internazionale. Noi siamo disposti a fare la nostra parte e pertanto continuiamo a sostenere questa iniziativa di pace, sperando che si possa finalmente trovare l'accordo tra Hamas e Israele. Israele lo ha accolto. Hamas lo sta esaminando, speriamo che la risposta sia positiva".