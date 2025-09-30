Arrivati a Roma sette bambini da Gaza a bordo di un C-130

ciampino bambini gaza per sito SRV
Nell'ambito della 15esima operazione di evacuazione umanitaria portata avanti dall'Italia per aiutare la popolazione civile di Gaza, un gruppo di 7 bambini bisognosi di cure è arrivato poco prima delle 23 del 29 settembre all'aeroporto di Roma Ciampino con un aereo da trasporto C-130 dell'Aeronautica militare.
I piccoli pazienti fanno parte di un gruppo di 15 minori partiti da Eilat, nel sud di Israele, con i loro famigliari e accompagnatori (per un totale di 81 persone) con 3 C-130 diretti a Roma, Verona, Pisa e Lecce Galatina per essere poi trasferiti in dodici strutture ospedaliere in Campania (uno al Santobono di Napoli), Emilia Romagna (uno al S. Orsola di Bologna), Friuli Venezia Giulia (uno al Cattinara di Trieste), Lazio (due al San Camillo e altrettanti al Gemelli, uno al Bambino Gesù e un altro al Policlinico Umberto I), Lombardia (uno al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno al Niguarda di Milano e uno agli Spedili Civili di Brescia), Toscana (due al Meyer di Firenze) e Puglia (uno al Veris Delli Ponti di Lecce, Scorrano).
Ad attendere a Ciampino, nell'area dello scalo riservata al 31esimo Stormo dell'Aeronautica Militare, l'arrivo del volo umanitario, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sul posto anche ambulanze per il trasporto dei piccoli pazienti in ospedale.
"Continua il nostro lavoro per cercare di fare arrivare in Italia il maggior numero possibile di persone da Gaza. Andiamo avanti nella speranza che poi tutto questo a breve non serva più di tanto se si arriva al cessate il fuoco", ha detto il vicepremier Tajani. "Mi auguro - ha aggiunto - che si possa trovare un accordo sulla proposta statunitense che prevede, appunto, il cessate il fuoco, che prevede che Israele non occupi parte della Cisgiordania. Questo significa che si va nella direzione giusta per poi costruire uno Stato palestinese che conviva con Israele con una fase intermedia con una missione internazionale. Noi siamo disposti a fare la nostra parte e pertanto continuiamo a sostenere questa iniziativa di pace, sperando che si possa finalmente trovare l'accordo tra Hamas e Israele. Israele lo ha accolto. Hamas lo sta esaminando, speriamo che la risposta sia positiva".
