Arriva la task force ministeriale contro il West Nile

Arriva la task force ministeriale contro il virus West Nile. A Latina, una delle aree più colpite, è attesa una delegazione del ministro della Salute Orazio Schillaci per fare il punto della situazione con le autorità locali sull'andamento dell'infezione trasmessa dalle punture delle zanzare. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime, venti in tutta Italia. Nonostante i casi stiano aumentando nelle ultime settimane, l'andamento generale sarebbe in linea con quello degli ultimi anni. A cambiare oggi, assicurano gli esperti, non è il numero delle infezioni ma solo la distribuzione geografica, complice anche il cambiamento climatico.