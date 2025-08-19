Logo Tgcom24
Cronaca
Le misure proveranno ad arginare il fenomeno del telemarketing aggressivo

Arriva la stretta sui call center

Da oggi entreranno in vigore i filtri dell'Autorità garante delle comunicazioni che bloccheranno le chiamate in arrivo dall'estero effettuate attraverso finti numeri fissi italiani

di Silvia Longo
19 Ago 2025 - 13:07
01:20 

Arriva la stretta sui call center. Da oggi entreranno in vigore i filtri dell'Autorità garante delle comunicazioni che bloccheranno le chiamate in arrivo dall’estero effettuate attraverso finti numeri fissi italiani. A partire da novembre poi ci sarà un secondo passaggio che riguarderà le false numerazioni da rete mobile

call center
stretta

