Da oggi entreranno in vigore i filtri dell'Autorità garante delle comunicazioni che bloccheranno le chiamate in arrivo dall'estero effettuate attraverso finti numeri fissi italianidi Silvia Longo
Arriva la stretta sui call center. Da oggi entreranno in vigore i filtri dell'Autorità garante delle comunicazioni che bloccheranno le chiamate in arrivo dall’estero effettuate attraverso finti numeri fissi italiani. A partire da novembre poi ci sarà un secondo passaggio che riguarderà le false numerazioni da rete mobile
