Arriva da Gaza malnutrita: muore una 20enne a Pisa

Era un corpo estremamente fragile quello di Marah Abu Zuhri, la civile palestinese di soli vent'anni morta nelle scorse ore all'ospedale Cisanello di Pisa. Una debolezza dovuta alla grave malnutrizione provocata dalla carenza di cibo nella Striscia di Gaza. Era arrivata in Italia nella notte tra il 13 e il 14agosto, con un volo militare messo a disposizione dal governo italiano nell'ambito della missione umanitaria che ha portato nel nostro Paese diversi civili palestinesi bisognosi di cure, tra cui la madre della giovane vittima. I sanitari toscani hanno fatto il possibile per salvare Marah, avviando le terapie necessarie, ma le sue condizioni, causate dalla fame patita, erano apparse da subito troppo gravi: il quadro clinico, riferiscono i medici, era complesso e la giovane versava in quello che i tecnici definiscono uno stato di "profondo deperimento organico", acuitosi giorno dopo giorno. Uno stato di salute compromesso, a cui si è aggiunta la crisi respiratoria che ha provocato il successivo, fatale, arresto cardiaco. Sul corpo non sarà effettuata l'autopsia. Cordoglio espresso dalla Regione Toscana, con il presidente Eugenio Giani che ha parlato di "profondo dolore" e ha assicurato che il sistema sanitario regionale "sarà sempre in prima fila per garantire massimo sostegno a favore della popolazione di Gaza".