Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL DRAMMA

Arriva da Gaza malnutrita: muore una 20enne a Pisa

Le sue condizioni, causate dalla fame patita, erano apparse da subito troppo gravi

di Alessio Campana
16 Ago 2025 - 18:42
01:31 

Era un corpo estremamente fragile quello di Marah Abu Zuhri, la civile palestinese di soli vent'anni morta nelle scorse ore all'ospedale Cisanello di Pisa. Una debolezza dovuta alla grave malnutrizione provocata dalla carenza di cibo nella Striscia di Gaza. Era arrivata in Italia nella notte tra il 13 e il 14agosto, con un volo militare messo a disposizione dal governo italiano nell'ambito della missione umanitaria che ha portato nel nostro Paese diversi civili palestinesi bisognosi di cure, tra cui la madre della giovane vittima. I sanitari toscani hanno fatto il possibile per salvare Marah, avviando le terapie necessarie, ma le sue condizioni, causate dalla fame patita, erano apparse da subito troppo gravi: il quadro clinico, riferiscono i medici, era complesso e la giovane versava in quello che i tecnici definiscono uno stato di "profondo deperimento organico", acuitosi giorno dopo giorno. Uno stato di salute compromesso, a cui si è aggiunta la crisi respiratoria che ha provocato il successivo, fatale, arresto cardiaco. Sul corpo non sarà effettuata l'autopsia. Cordoglio espresso dalla Regione Toscana, con il presidente Eugenio Giani che ha parlato di "profondo dolore" e ha assicurato che il sistema sanitario regionale "sarà sempre in prima fila per garantire massimo sostegno a favore della popolazione di Gaza".

gaza
pisa

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri