Armani, celebrati i funerali a Rivalta: l'uscita del feretro

Al piccolo borgo di Rivalta, nel Piacentino, si sono svolti i funerali di Giorgio Armani, morto all'età di 91 anni a Milano. Le esequie sono state celebrate in forma strettamente privata da don Giuseppe Busani, sacerdote amico dello stilista, nella chiesa di San Martino. Il paesino è stato blindato con rigorose misure di sicurezza per assicurare la privacy. Alla cerimonia erano ammesse solo poche decine di persone, fra familiari, collaboratori e amici.