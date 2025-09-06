Armani, Jo Squillo: "E' come perdere un pezzo di cuore, il suo stile è eterno"

Le dichiarazioni della conduttrice arrivata in lacrime"alla camera ardente dello stilista
"E' come perdere un pezzo di cuore, sono 25 anni che veniamo qua a raccontare lo stile Giorgio Armani, uno stile che rimarrà assolutamente eterno perché sono convinta che lui ha saputo creare anche un gruppo che porterà avanti il marchio, ma anche lo stile Armani". Lo ha detto la conduttrice Jo Squillo, arrivando, in lacrime, alla camera ardente di Giorgio Armani. "A me ha insegnato tanto, rigoroso, disciplinato, un uomo che ha dedicato veramente tutta la vita a questa professione, ma con grande umiltà", ha aggiunto.
"Mi ha insegnato l'umanità, la professionalità non è staccata dalla umanità e questo è il mondo che lui avrebbe voluto vedere cioè un mondo pieno di eleganza ma che ha un'anima - ha aggiunto, - questa era la vera essenza della sua eleganza". Era un uomo "impegnato a creare la bellezza del mondo. Ci ha liberato dalle spalline, dalla costrizione del corpo, ci ha regalato un nuovo mondo", ha detto aggiungendo che "diceva tutto ciò che riteneva giusto anche a costo di sembrare un po' ruvido e a me piace quel ruvido".
