Armani, Jo Squillo: "E' come perdere un pezzo di cuore, il suo stile è eterno"

"Mi ha insegnato l'umanità, la professionalità non è staccata dalla umanità e questo è il mondo che lui avrebbe voluto vedere cioè un mondo pieno di eleganza ma che ha un'anima - ha aggiunto, - questa era la vera essenza della sua eleganza". Era un uomo "impegnato a creare la bellezza del mondo. Ci ha liberato dalle spalline, dalla costrizione del corpo, ci ha regalato un nuovo mondo", ha detto aggiungendo che "diceva tutto ciò che riteneva giusto anche a costo di sembrare un po' ruvido e a me piace quel ruvido".