Speciale È morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
Armani, Attilio Fontana: "Un genio, ha portato la bellezza italiana nel mondo"

"Sicuramente lo ricorderemo, sono scelte che faremo col Consiglio regionale, quando si riapriranno i lavori ne parleremo col presidente. Faremo una parte della giornata di aula dedicata a ricordarlo", ha detto"presidente della regione Lombardia

07 Set 2025 - 10:40
"Era doveroso essere qui perché è un'eccellenza lombarda, un genio che ha portato la bellezza italiana nel mondo, ma anche un grande imprenditore, perché ha creato un'azienda che funziona, ha saputo declinare la genialità e la creatività con l'efficienza e l'efficacia tipica di un grande lombardo": così il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, arrivando alla camera ardente, ha ricordato Giorgio Armani.

