Armani, Attilio Fontana: "Un genio, ha portato la bellezza italiana nel mondo"

"Era doveroso essere qui perché è un'eccellenza lombarda, un genio che ha portato la bellezza italiana nel mondo, ma anche un grande imprenditore, perché ha creato un'azienda che funziona, ha saputo declinare la genialità e la creatività con l'efficienza e l'efficacia tipica di un grande lombardo": così il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, arrivando alla camera ardente, ha ricordato Giorgio Armani.