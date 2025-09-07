Armani, da Pennetta a Cucinotta: l'ultimo saluto al re della moda

Una lunga, interminabile processione silenziosa, piena di rispetto e commozione alla camera ardente per l'ultimo saluto a Giorgio Armani. Tanti i personaggi famosi che lo hanno ricordato. "Un genio, ha portato la bellezza italiana nel mondo" le parole di Attilio Fontana. "Un esempio per tanti su come si possa arrivare non sgomitando ma poggiando bene i piedi per terra", ha detto l'attore Enrico Lo Verso. "Sempre stata una persona dolce, non ha mai dimenticato niente, nessun compleanno", ha detto Flavia Pennetta. "Io ho girato tutto il mondo e quando dici la parola Armani rappresenta la parte più bella dell’Italia e la rappresenterà per sempre", il ricordo d Maria Grazia Cucinotta.