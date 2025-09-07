Logo Tgcom24
Speciale È morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
Alla camera ardente

Armani, da Pennetta a Cucinotta: l'ultimo saluto al re della moda

Lunedì il lutto cittadino a Milano e il funerale nel Piacentino, in forma strettamente privata"

di Eleonora Rossi Castelli
07 Set 2025 - 13:05
01:25 

Una lunga, interminabile processione silenziosa, piena di rispetto e commozione alla camera ardente per l'ultimo saluto a Giorgio Armani. Tanti i personaggi famosi che lo hanno ricordato. "Un genio, ha portato la bellezza italiana nel mondo" le parole di Attilio Fontana. "Un esempio per tanti su come si possa arrivare non sgomitando ma poggiando bene i piedi per terra", ha detto l'attore Enrico Lo Verso. "Sempre stata una persona dolce, non ha mai dimenticato niente, nessun compleanno", ha detto Flavia Pennetta. "Io ho girato tutto il mondo e quando dici la parola Armani rappresenta la parte più bella dell’Italia e la rappresenterà per sempre", il ricordo d Maria Grazia Cucinotta.

