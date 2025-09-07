Armani, chiusa la camera ardente: lunedì i funerali

La camera ardente si è chiusa alle 18 di domenica 7 settembre. Sono stati due giorni di un'incessante processione silenziosa e composta: tante le personalità della moda, del cinema, dello sport e della politica che sono arrivate per un saluto al genio e all'uomo. Lunedì 8 settembre i funerali nel Piacentino, in forma strettamente privata.