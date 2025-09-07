Logo Tgcom24
LO STILISTA MORTO A 91 ANNI

Armani, chiusa la camera ardente: lunedì i funerali

Sono stati due giorni di un'incessante processione silenziosa e composta, alla quale hanno partecipato tanti volti noti

di Rossella Russo
07 Set 2025 - 19:25
01:36 

Esce in lacrime Santo Versace dalla camera ardente di Giorgio Armani. Non se la sente di parlare: tanto l'affetto che lo legava al grande stilista morto all'età di 91 anni. Che diceva che se c'era una cosa che invidiava a Gianni, era proprio suo fratello Santo. 

La camera ardente si è chiusa alle 18 di domenica 7 settembre. Sono stati due giorni di un'incessante processione silenziosa e composta: tante le personalità della moda, del cinema, dello sport e della politica che sono arrivate per un saluto al genio e all'uomo. Lunedì 8 settembre i funerali nel Piacentino, in forma strettamente privata.

