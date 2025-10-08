Logo Tgcom24
Apre la scuola di pastorizia per under 40: "Salviamo un mestiere antico e l'ambiente"

Si impara l'allevamento estensivo per dare opportunità alle aree interne. "Il pastore è imprenditore che gestisce territorio in modo sostenibile"

di Ilaria Liberatore
08 Ott 2025 - 19:49
01:34 

Tutelare un mestiere antico e con lui l'ambiente e la biodiversità delle specie allevate, per dare concrete opportunità lavorative alle aree interne del nostro paese, a rischio spopolamento. È quello che promette di fare la Scuola di Perfezionamento della Pastorizia Estensiva di Calascio, vicino L'Aquila, aperta a under 40 che vogliano migliorarsi o imparare da zero a fare il pastore. "Il pastore sta diventando sempre più un imprenditore che deve mettere insieme varie competenze. Tutte confluiscono nell'idea di allevamento estensivo promosso dalla scuola". 

