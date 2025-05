Aosta, tac in ospedale al gatto: quattro indagati

Si è chiusa l’inchiesta della procura di Aosta sulla vicenda della gatta Athena, sottoposta a una Tac nell’ospedale regionale Parini, causando ritardi negli esami di due pazienti. Quattro persone sono indagate: il radiologo Gianluca Fanelli, marito della senatrice Spelgatti, il primario Massimiliano Natrella e due tecniche di radiologia. Le accuse includono esercizio abusivo della professione veterinaria, truffa allo Stato per timbrature non corrispondenti, indebita destinazione di risorse pubbliche e interruzione di pubblico servizio. Dalle indagini emerge che Fanelli aveva portato la gatta da un veterinario che non aveva ritenuto necessaria la Tac, ma l’animale fu comunque sottoposto all’esame con strumenti ospedalieri, con immagini poi tentate di essere cancellate.