Anziani raggirati, una telefonata di appena tre minuti per portare via tutto | Ascolta l'audio della truffa

Puntavano al bottino pieno, senza pietà, senza neppure tener conto del valore affettivo che una madre dà alla medaglia d’ oro ricevuta dal figlio, Carabiniere che ha perso la vita. Una banda di truffatori specializzata nelle truffe agli anziani. Ecco come agivano: chiamavano fingendosi carabinieri, minacciavano pesanti pene detentive. Nell'audio "il copione" studiato nel dettaglio, la paura delle vittime, il pianto della signora anziana preoccupata delle sorti di uno dei suoi figli che raccontavano i truffatori era rimasto coinvolto in un incidente e avrebbe dovuto sborsare oltre 16mila euro per evitare conseguenze peggiori.

I malviventi non sapevano che la polizia li aveva individuati e li intercettava: questa è una delle 103 le truffe accertate in tutta Italia dalla squadra mobile di Genova che ha fatto scattare 22 arresti e 55 misure restrittive soprattutto a Napoli e Caserta. In alcuni casi la polizia ha filmato anche, la consegna dei valori agli emissari dell’ organizzazione. Questi ultimi fingevano di voler accelerare le pratiche, ritirando il bottino al domicilio degli anziani ingannati anche con telefonate in cui veniva falsificata la voce del figlio.