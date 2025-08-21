Logo Tgcom24
Anziana trovata sepolta ad Arrone (Terni), il luogo del rinvenimento

La donna era"sepolta nel terreno adiacente alla casa dove viveva, vicino a un muro di contenimento

21 Ago 2025 - 11:01
La procura di Terni indaga nell'ambito dei rapporti familiari per ricostruire quanto accaduto ad Arrone, dove il cadavere di una donna anziana è stato trovato sepolto accanto a una casa in periferia dove viveva con la figlia e il genero.

L'indagine è partita inizialmente come ricerca di una persona: la figlia della donna, che si trovava da un paio di giorni in Campania, ha dato l'allarme per la scomparsa della madre. I carabinieri si sono quindi recati presso l'abitazione dove viveva anche l'uomo. Sarebbe stato lui, secondo quanto emerso, a indicare ai militari che la suocera era sepolta nel terreno adiacente allo stabile, vicino a un muro di contenimento.

Il genero è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di soppressione di cadavere: una sorta di atto dovuto in vista degli accertamenti medico-legali, che dovranno stabilire cause e tempi della morte, che potrebbe risalire a diversi mesi fa.

