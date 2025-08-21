Anziana trovata sepolta ad Arrone (Terni), il luogo del rinvenimento

L'indagine è partita inizialmente come ricerca di una persona: la figlia della donna, che si trovava da un paio di giorni in Campania, ha dato l'allarme per la scomparsa della madre. I carabinieri si sono quindi recati presso l'abitazione dove viveva anche l'uomo. Sarebbe stato lui, secondo quanto emerso, a indicare ai militari che la suocera era sepolta nel terreno adiacente allo stabile, vicino a un muro di contenimento.